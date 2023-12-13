WP: У Конгресі не проти пожертвувати канікулами заради допомоги Україні

Деякі американські конгресмени вважають за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до розуму питання про додаткове фінансування для України та безпеку кордонів США, а не "бездумно" відправитися на канікули. Про це дізналися журналісти The Washington Post, повідомляє Ліга.net.

"Ми не повинні їхати звідси, доки не з'ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати та продовжити фінансування України" , – сказав сенатор-демократ Майкл Беннет.

На його думку, "час спливає", а якщо затягувати ці переговори, після завершення зимових свят вони стануть тільки важчими.

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.

"Президент взяв на себе зобов'язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов'язання, потрібно захистити кордон. Якби я був президентом, я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям і казав: "Робіть свою роботу" , – поділився він з журналістами.

Після 14 грудня обидві палати Конгресу підуть на різдвяні канікули й повернуться лише через місяць. Лідер республіканців Мітч Макконнелл переконаний, що до Різдва Конгрес не ухвалить допомоги Україні. Навіть у разі компромісу між двома партіями.