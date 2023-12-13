Зеленський: Без західної допомоги Україна воюватиме, як 24 лютого

Президент Володимир Зеленський зазначає, що без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться простистояти російським окупантам самотужки, як у перший день повномасштабної війни, і це дуже складно, але іншого шляху крім перемоги – немає, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, відповідаючи на запитання журналістів.

В контексті 5 пакетів допомоги, які готують для України Європа та США представник ЗМІ поцікавився, "чи можливо Україні перемогти у цій війні без цієї допомоги станом на зараз".

"Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни, 24 лютого, ми дійсно були наодинці. Це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу і ви бачили, як це для нас було. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втікли, не виїхали і прийняли цей бій.

Тому, коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги… Це можливо робити так, як це було. Я маю на увазі, що це складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей… Вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків і закінчуючи артилерією" , – сказав президент.