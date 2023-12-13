У Держспецв'язку розповіли, чому заблокували нацроумінг для абонентів "Київстару"

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації заявили, що послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", який зазнав хакерської атаки, заблокували задля уникнення перевантаження інших операторів, повідомляє Радіо Свобода.

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар" , – йдеться у повідомленні відомства.

Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з представниками СБУ, телеком-оператора досліджують кіберінцидент.

Нагадаємо, у роботі мобільного оператора "Київстар" 12 грудня стався "технічний збій". Через це, як попередили в компанії, "можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази". Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар".

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