У Єврокомісії позитивно оцінили закон про нацменшини, ухвалений Радою

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала виконання Україною рекомендацій Єврокомісії щодо прав нацменшин, що необхідні для подальшого руху до членства в ЄС. Про це вона заявила під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту, повідомляє Європейська правда.

"Групи національних меншин вже позитивно відреагували на цей закон. І наша початкова оцінка також позитивна" , – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, Україна робить великий поступ у реформах на шляху до ЄС, продовжуючи працювати над чотирма рекомендаціями для відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.

Вона нагадала, що Верховна Рада також ухвалила два антикорупційні закони – про збільшення складу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та розширення повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

"За умови ефективного впровадження, ці дії можуть виконати три з чотирьох наших рекомендацій, що залишилися невиконаними. Український уряд також запропонував новий закон про лобіювання, щоб обмежити владу олігархів та виконати нашу останню рекомендацію" , – вказала фон дер Ляєн.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.