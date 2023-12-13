Україна отримає від Норвегії додаткові комплекси NASAMS

Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів), пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначили в уряді Норвегії, деякі системи відправляються з власних складів країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а інші замовляються у виробниківі будуть відправлені пізніше.

"Протиповітряна оборона є вирішальною частиною оборони України. Українська влада завжди вимагає більшої підтримки протиповітряної оборони та надає цьому перевагу" , - наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть﻿ Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів.