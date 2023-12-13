Доходи соцмережі X у 2023 році значно зменшилися – Bloomberg

Соціальна мережа Ілона Маска X (Twitter) планує отримати $2,5 мільярда прибутку від реклами у 2023 році, що значне зменшення порівняно з попередніми роками. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

У перших трьох кварталах цього року X отримала близько $600 мільйонів доходів від реклами, але очікується, що ці показники будуть подібні і надалі. У 2022 році доходи від реклами становили понад $1 мільярд щоквартально.

За даними осіб, знайомих з цією сферою, продажі реклами зараз становлять від 70% до 75% загальних доходів X. Це означає, що в 2023 році доходи від продажу реклами будуть приблизно $3,4 мільярда, включаючи продаж підписок та угоди з ліцензування даних.

Історично X залежала від реклами як основного джерела доходів, але ситуація змінилася після придбання Маском компанії Twitter. Маск заявив, що доходи від реклами суттєво зменшилися.

Маск виразив занепокоєння, що зменшення доходів від реклами може призвести до краху компанії. У наступному році X планує залучити до своєї платформи більше малих і середніх підприємств, сподіваючись на збільшення доходів від цієї групи клієнтів. Зараз X має близько 1 мільйона платних передплатників, що значно менше, ніж було задумано.