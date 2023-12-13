Зеленський розповів про що говорив з Орбаном в Аргентині

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС. Зеленський заявив, що чекає на відповідь угорського прем'єра, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи.

"Я не можу сказати, що це була особливо чи навмисно спланована зустріч. У нас був діалог. Це правда" , – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що Україні та Угорщині треба організувати зустріч, "бо ми маємо спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти".

"Одна із дуже важливих тем, які підіймав із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до цієї ідеї.

Друге. Думаю, що я маю рацію і дав йому зрозуміти – він не має жодної причини блокувати членство України в Європейському Союзі. Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п'ять, не десять, а лише одну причину і я чекаю відповіді" , – зазначив президент.

10 грудня президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. За словами Зеленського, розмова була "максимально відвертою".