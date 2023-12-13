Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна

Уряд України готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освіти, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР: Тиждень Євразії 2023, передає "Урядовий портал".

"Ми поставили перед собою амбітні цілі, зокрема членство України в Європейському Союзі та ОЕСР у найближчі роки" , — відзначив Шмигаль.

"Із допомогою наших партнерів ми готуємо матрицю реформ — вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна. Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського Уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів" , — зауважив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що згадана матриця реформ охопить усі сфери.

"Дуже важливу роль відіграватимуть антикорупційні ініціативи. Наша увага зосереджена не лише на тому, щоб посадити корупціонерів у в’язницю, але, перш за все, на створенні системи, у якій немає можливості для корупції. Це стане можливим завдяки цифровізації державних послуг, дерегуляції бізнесу та зменшенню ролі держави в економіці" , — зазначив глава уряду.

Прем'єр-міністр додав, що Україна також залучає приватний сектор, який відіграє ключову роль у планах відродження економіки та реалізації програми відновлення.

За словами Шмигаля, Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується.

"Попри війну, ми вже розпочали процес відновлення. Ми визначили пріоритетні галузі, створили управлінську інфраструктуру, підготували прозорі механізми та залучили наших міжнародних партнерів. Наразі зі Світовим банком готується третя швидка оцінка збитків і потреб для України. Це буде оновлена оцінка наслідків російського вторгнення за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року" , — повідомив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що за останні 20 місяців наша держава і економіка продемонстрували неабияку адаптивність. Попри всі труднощі та виклики, Україні вдалося:

підтримувати макроекономічну стабільність;

тримати інфляцію під контролем;

подолати масштабну зупинку виробництва та наслідки відтоку робочої сили;

відновити логістичні потоки в умовах блокади чорноморських портів;

запустити програму швидкої реконструкції;

отримати статус кандидата на членство в ЄС;

налагодити продуктивний діалог з міжнародними фінансовими інституціями та отримати від МВФ Програму розширеного фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів.