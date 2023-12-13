Українські військові збили Shahed "Іглою" з тепловізором – ЗСУ

Сили оборони України за допомогою модернізованого переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий Shahed. Цей процес вдалося зафіксувати на відео. Про це повідомили в Повітряних силах України, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Успішне застосування по "шахедах" ПЗРК "Ігла" з тепловізійним обладнанням" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних сил стають ще більш ефективними в темний час доби.

Олещук опублікував відео, на якому видно знищення ворожих дронів саме за допомогою модернізованих ПЗРК. Це результат роботи зенітного ракетного комплексу від повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. БпЛА були запущено з району Балаклави - тимчасово окупованого Криму. Усі дрони були успішно знищено. Більшість "приземлили" над Одеською областю - в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також рівно о 3 ночі ворог завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, які летіли в напрямку міста було збито зенітним ракетним підрозділом.