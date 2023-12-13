Макрон про європереговори з Україною: завтрашні дискусії будуть вирішальними

Президент Франції Емманюель Макрон перед самітом Європейського Союзу повторив, що підтримує відкриття переговорів про членство в ЄС з Україною разом з внутрішньою реформою Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом у Парижі, повідомляє France Info.

Макрон закликав Європейський Союз "забезпечити повну і тривалу підтримку України". Французький президент заявив пресі, що Франція і Словенія "сповнені рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно у військових, економічних, гуманітарних і дипломатичних питаннях", оскільки на кону "наша колективна безпека і повага до міжнародного порядку, заснованого на праві і наших спільних цінностях".

Угорщина погрожує заблокувати ключові для Києва рішення, які стоять на порядку денному європейського саміту в четвер і п'ятницю: початок переговорів про вступ до ЄС і схвалення 50 мільярдів євро європейської допомоги у вигляді дотацій і кредитів.

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів.

"Дискусії, які ми проведемо завтра, є вирішальними", – сказав Емманюель Макрон у дворі Єлисейського палацу, нагадавши про свою позицію на користь переговорів про вступ, що супроводжуються реформами у функціонуванні ЄС, які б дозволили це нове розширення.

На думку Роберта Голоба, "європейський саміт буде важким, але дуже важливим".

"Якщо ми хочемо, щоб це розширення було ефективним, нам потрібні внутрішні реформи", – зазначив прем'єр Словенії.

У середу президент Володимир Зеленський попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.