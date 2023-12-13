Мінцифри вдосконалило мапу з "Пунктами незламності" у Дія
Міністерство цифрової трансформації України вдосконалило мапу з "Пунктами незламності" у застосунку "Дія", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ще зручніша та доступніша – удосконалили мапу з "Пунктами незламності" в "Дії".
Тепер можете не тільки знайти найближчий "Пункт незламності" та прокласти до нього зручний маршрут, а й оцінити місце та залишити відгук. Також карту необов’язково завантажувати – її можна завжди переглянути онлайн.
Сама ж мапа інтерактивна. Дізнавайтеся адресу, графік роботи та умови кожного "Пункту незламності" всього за кілька кліків. Або відфільтровуйте за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок".
Зазначається, що з міркувань безпеки карта недоступна для мешканців Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської областей. А також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської.