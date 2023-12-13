У "Київстар" повідомляють про відновлення голосового зв'язку (Оновлено)
Телефони українців почали ловити мережу "Київстар", повідомляє Економічна правда.
Повідомлення про це почали з'являтися в соціальних мережах.
Зокрема, про поступове відновлення зв’язку повідомляють у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві.
В Одесі та області "Київстар" поки не працює.
Користувачі радять перезавантажити телефон тим, у кого зв'язок поки не з'явився.
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Інформацію про відновлення зв'язку підтверджують в "Київстар".
Так, B2C-директор в "Київстар" Тетяна Лукинюк о 18-00 повідомила про увімкнення голосового зв'язку.
"Ми в ефірі. Поки голос. Майже усюди", - наголосила СЕО компанії.
Незабаром в компанії обіцяють відновити й інші послуги.
"Пішов голос, працюємо над даними і смс. Ще трішечки", - такий допис на своїй сторінці у фейсбук розмістив о 18-00 CPO "Київстар" Михайло Нестор.