У "Київстар" повідомляють про відновлення голосового зв'язку (Оновлено)

Телефони українців почали ловити мережу "Київстар", повідомляє Економічна правда.

Повідомлення про це почали з'являтися в соціальних мережах.

Зокрема, про поступове відновлення зв’язку повідомляють у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві.

В Одесі та області "Київстар" поки не працює.

Користувачі радять перезавантажити телефон тим, у кого зв'язок поки не з'явився.

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Інформацію про відновлення зв'язку підтверджують в "Київстар".

Так, B2C-директор в "Київстар" Тетяна Лукинюк о 18-00 повідомила про увімкнення голосового зв'язку.

"Ми в ефірі. Поки голос. Майже усюди", - наголосила СЕО компанії.

Незабаром в компанії обіцяють відновити й інші послуги.