В Австрії заявили, що не мають наміру перешкоджати вступу України у ЄС

В Австрії наполягають, що не хочуть блокувати приєднання України до Євросоюзу, але наголошують, що подальший процес розширення ЄС повинен включати позитивні кроки для Боснії, повідомляє Європейська правда.

Про це виданню Politico заявив австрійський посадовець, який обіймає високу посаду.

Якщо ЄС почне переговори про вступ з Україною, Австрія хоче, щоб Євросоюз розпочав перемовини і з Боснією.

"Ми хочемо бачити Боснію і Герцеговину в сім’ї ЄС", – заявила цього місяця міністерка Австрії з питань Європи Кароліне Едштадлер під час візиту до Сараєва, стверджуючи, що вступ країни є "геополітичною необхідністю".

ЄС оголосив Боснію країною-кандидатом на вступ до ЄС наприкінці 2022 року, але Єврокомісія стверджувала, що Боснія має вирішити проблеми з верховенством права, перш ніж вона зможе розпочати повноцінні переговори про членство.

З огляду на можливий старт переговорів ЄС з України, Австрія побачила можливість протиснути інтереси й Боснії.

"Ми не маємо наміру ставати на шляху вступу України до ЄС", – наполіг високопоставлений австрійський посадовець, додавши, що це було б все одно, що "стояти перед товарним потягом".

Однак єдине прагнення Австрії, за словами посадовця, полягає в тому, щоб тихо приєднати Боснію "до задньої частини потяга".

Нагадаємо, на початку грудня в Австрії закликали ЄС прискорити процес вступу країн Західних Балкан, зокрема, Боснії і Герцеговини, щоб забезпечити стабільність регіону та захист від іноземного впливу.

Раніше глава МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.