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Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Фото: wikimedia.org

В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, проводить провокації про нібито повне взяття міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram.

"Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває".

Що передувало:

Розвідка Міноборони Британії 5 грудня повідомила, що росіяни захопили більшу частину Мар’їнки, але місто вщент зруйноване.

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