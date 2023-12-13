Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, проводить провокації про нібито повне взяття міста, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram.
"Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває".
Що передувало:
Розвідка Міноборони Британії 5 грудня повідомила, що росіяни захопили більшу частину Мар’їнки, але місто вщент зруйноване.