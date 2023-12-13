Зустріч Туска та Зеленського може відбутися рано вранці у четвер

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його зустріч з президентом Володимиром Зеленським може відбутися рано вранці у четвер, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у середу по прибутті до Брюсселя на саміт ЄС-Західні Балкани.

За його словами, українська сторона звернулася з пропозицією зустрічі завтра вранці.

"Ще узгоджуються технічні деталі, але гадаю, що зустріч з президентом Зеленським відбудеться", – сказав Туск.

Він зазначив, що наразі ще невідомо те, в який спосіб Зеленський буде брати участь у саміті ЄС.

"Тому я не готовий дати конкретну, технічну відповідь, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І можливо, вона відбудеться завтра зранку", – сказав прем’єр Польщі.

Туск зазначив, що має дружні відносини із Зеленським.

"І коли друзі запрошують, наступного дня я там, де маю бути", – додав він.

Уряд Дональда Туска у середу склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.

За інформацією ЗМІ, українська сторона вже запрошує його з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.