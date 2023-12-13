Росія посилює вплив на Західних Балканах: ЗМІ дізналися деталі

Вплив Росії на Західних Балканах посилюється, оскільки вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу застопорився, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який має тісні зв'язки з Росією, заявив про готовність проголосити незалежність регіону від Боснії і Герцеговини.

"Заява, що пробудила спогади про жорстоку етнічну чистку, яка сталася в регіоні майже три десятиліття тому, була ухвалена лише за місяць після того, як Європейська комісія відмовилася рекомендувати переговори про вступ Боснії і Герцеговини" , - пише видання.

Bloomberg пише, що в країні, яка вважається найгарячішою точкою Європи після України, рішення Єврокомісії стало подарунком для таких політичних гравців, як Росія, які прагнуть спровокувати нестабільність.

Додік стримує процес інтеграції Боснії і Герцеговини в ЄС

Дейтонські мирні угоди поклали кінець чотирирічній війні, у якій загинуло понад 100 000 осіб, але вони також заморозили демографічний розкол у країні.

Сербам, які складають більшість православних християн, було надано ділянку землі вздовж західного і східного кордонів, відому як Республіка Сербська, а федерація мусульман і хорватів отримала приблизно рівну кількість території на південному заході.

Ці дві частини слабо об'єднані слабким центральним урядом і змінюваним президентським складом із трьох осіб, члени якого мають бути обрані з кожної групи. Оскільки всі конституційні зміни потребують консенсусу, така структура дає змогу будь-якому з етнічних лідерів тримати процес вступу Боснії до ЄС заручником.

Чиновники Боснії і Герцеговини заявляють, що Додік відмовився проводити реформи, необхідні для просування вперед, якщо його власні вимоги не будуть виконані.

Додік має хороші стосунки з Путіним

"Затишні стосунки Додіка з Путіним, якого він часто відвідує в Москві, принесли дивіденди їм обом" , - йдеться в матеріалі.

У місті Баня-Лука Росія допомагає фінансувати будівництво російсько-сербського храму і культурного центру.

Раніше Додік заявляв, що російський диктатор Володимир Путін знає, що "він повинен подякувати Республіці Сербській за нездатність Боснії ввести санкції проти Росії".

Лідери ЄС реагують на це із занепокоєнням

Президент Латвії Едгарс Ринкевич заявив, що нездатність домогтися зближення Західних Балкан з Євросоюзом посилила вплив Росії в регіоні і зробила ЄС більш вразливим.

Також міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що до Боснії слід ставитися нарівні з Україною, яка просувається вперед у процесі приєднання. Видання пише, що інші сусідні країни незабаром можуть зіткнутися з аналогічними проблемами.

Ситуація в Республіці Сербській

В липні президент Республіки Сербської Мілорад Додік підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербській актів та законів Боснії і Герцеговини, що викликало різку критику з боку високого представника БіГ Крістіана Шмідта. Він анулював два закони, які ігнорували положення Конституційного суду БіГ.

Сполучені Штати запровадили санкції проти двох фізичних і чотирьох компаній, що становлять основну частину патронажної мережі президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

У серпні повідомлялось, що Мілораду Додіку висунули звинувачення в ігноруванні рішень міжнародного чиновника. Йому загрожує тюремний термін.