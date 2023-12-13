Беларускі Гаюн: Білоруси будують військове містечко неподалік кордону з Україною

У Гомельській області Білорусі йде будівництво військового містечка для Південного оперативного командування, повідомляє Ділова столиця.

Містечко буде розташоване в урочищі біля села Нова Буда у Прибірській сільраді Гомельського району, повiдомляє "Беларускі Гаюн".

Військовий об'єкт буде побудований на базі 5 занедбаних дитячих таборів ("Чайка", "Вогник", "Галактика", "Ливарник" та "Лісова галявина").

За даними Google Maps, у районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". У Гомелі справді є такий клуб, який пропонує послуги з гри в лазертаг, пейнтбол та ін. 6 листопада в Instagram клубі з'явився пост, у якому йшлося про зміну ігрового майданчика. Причини рішення не повідомляли.

Раніше було проведено тендер на вирубку дерев та чагарників, а також вивезення будівельних відходів із місця будівництва військового містечка.