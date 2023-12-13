У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 13 грудня

Протягом доби станом на вечір 13 грудня на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку було 45 російських атак, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 13 грудня.

"Ворог завдав 10 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

"Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 20 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.