"Київстар" планує відновити послуги смс та передачі даних вночі
"Київстар" робить усе можливе, щоб відновити послуги смс і передачі даних уночі, повідомляє Економічна правда.
Про це у відеозверненні заявив гендиректор "Київстару" Олександр Комаров.
"Ми робимо все можливе для відновлення роботи мережі після масштабної кібератаки - найбільшої кібератаки в історії глобального телекому", - сказав Комаров.
Він зазначив, що "Київстар" почав надавати послуги голосового зв'язку. За його словами, відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно.
"Одночасно працюєм над відновленням послуг смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги сьогодні вночі", - підкреслив Комаров.
Нагадаємо:
О 18:00, 13 грудня, мобільний оператор "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.