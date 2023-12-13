Голова "Київстару" розповів, як російські хакери проникли в ядро мережі

Хакери атакували кіберзахист та ядро мережі мобільного оператора "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство" , — сказав він.

За словами Комарова, питання не в захисних технологіях, а в тому, що в будь-якій компанії можуть працювати симпатики ворога, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

Голова "Київстару" підкреслив, що компанія використовує найсучасніші технології захисту від кіберзагроз і з початку повномасштабного вторгнення Росії відбила близько 500 кібератак.

"Дивіться, мені здається, що приклад "Київстару" свідчить про те, що навіть найбільш захищену інфраструктуру може бути уражено. Це реально" , — додав він.

На думку Комарова, атакою на мережу "Київстар" російські хакери намагалися "покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, щоб посіяти неприємності, емоційно вразити українців".

Як повiдомлялось, у роботі телекомунікаційного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій.

Пізніше стало відомо, що причиною масштабного збою стала хакерська атака на ядро мережі.

СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом хакерської атаки на "Київстар".

Хакерська група "Солнцепек" з Росії взяла на себе відповідальність за атаку на інфраструктуру телекомунікаційної компанії "Київстар".

Ввечері 13 грудня "Київстар" відновив сервіс голосових дзвінків.