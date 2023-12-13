Польська влада не дозволила перевізникам розпочати новий протест на кордоні

У Польщі війт гміни Дорогуськ відмовив транспортникам в організації нового протесту на під'їзній дорозі до кордону з Україною – блокада мала розпочатися в понеділок, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

Протестуючі перевізники не згодні з ухваленим у понеділок рішенням війта Войцеха Сави відкликати дозвіл на проведення протесту.

Вони подали заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту. Він мав би розпочатися наступного понеділка.

Новий протест мав виглядати точно так само, як і попередній.

Однак війт Дорогуська на це не погодився.

Перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а завтра подадуть нові заявки на проведення акцій протесту в кількох місцях.

Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, послався на законодавчу передумову – загрозу майну у значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців.

"Протест вдарив не лише по водіях. Втрачають підприємці, робітники, інші соціальні групи, які залишилися без роботи – це переважає", - заявив він.

Після усного повідомлення рішення протестувальники залишили дорогу і розблокували рух. У них є сім днів, щоб оскаржити рішення війта.

Раніше повідомлялося, що з другої половини дня у середу проїзд на пункті пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" відбувається повністю безперешкодно, польська сторона прогнозує, що усі вантажівки з черги в український бік пропустять приблизно за 30 годин.

Як відомо, з 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною. Віднедавна до них приєдналися словацькі перевізники.

11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився.