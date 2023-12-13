Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє сайт Офісу президента.
"Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати величезних результатів попри безпрецедентні виклики.
Я вірю, що єдність переможе на саміті і Євросоюз підтвердить свою силу й лідерство".
Також Зеленський і Мелоні обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.