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Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС

Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Офісу президента.

"Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати величезних результатів попри безпрецедентні виклики.
Я вірю, що єдність переможе на саміті і Євросоюз підтвердить свою силу й лідерство".

Також Зеленський і Мелоні обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

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