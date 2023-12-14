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Пропозиції Байдена щодо кордону підвищують шанси на допомогу Україні – ЗМІ

Пропозиції Байдена щодо кордону підвищують шанси на допомогу Україні – ЗМІ
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Президент США Джо Байден запропонував змінити прикордонну політику США, що підвищує перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні.﻿ Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву сенаторів-республіканців, повідомляє Українська правда.

За даними видання, республіканці зустрілися за закритими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з’явилася після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами ввечері 12 грудня.

За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, ця пропозиція надасть президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів після того, як певна кількість мігрантів без документів перетне кордон. Але радикальні республіканці вважають пропозицію м’якою.

Наразі сенатори-республіканці обдумують імміграційну пропозицію Байдена. Тілліс зазначив, що республіканці мають перевірити, чи серйозні ці пропозиції.

Республіканці в Сенаті та Палаті представників вимагають посилити контроль за імміграцією для схвалення пакета допомоги на додаткові 106 млрд доларів, із яких понад 61 млрд передбачаються для України.

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