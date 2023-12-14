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У Росії заявили, що ППО збила безпілотники, які "летіли на Москву"

У Росії заявили, що ППО збила безпілотники, які "летіли на Москву"
Фото: скріншот

Вночі 14 грудня мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО "відбила атаку" безпілотників, які нібито "летів на Москву", повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", – заявив Собянін.

О 4:25 Собянін повідомив про нібито збиття ще одного безпілотника "на підльоті до Москви" в тому ж міському окрузі.

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