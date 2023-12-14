У Росії заявили, що ППО збила безпілотники, які "летіли на Москву"
Вночі 14 грудня мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО "відбила атаку" безпілотників, які нібито "летів на Москву", повідомляє Українська правда.
"Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", – заявив Собянін.
О 4:25 Собянін повідомив про нібито збиття ще одного безпілотника "на підльоті до Москви" в тому ж міському окрузі.