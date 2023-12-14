ISW: Російські війська незначно, але просуваються під Авдіївкою

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни продовжують просування навколо Авдіївки, повідомляє Українська правда.

Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 13 грудня і здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку на схід від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) та Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки); а також на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) та Сєверного (6 км на захід від Авдіївки).

Кілька російських блогерів стверджували, що окупанти просунулися в промисловій зоні (на південний захід від Авдіївки) і на схід від Авдіївського коксохімічного заводу (на північний захід від Авдіївки), хоча ISW не бачила візуальних доказів цього твердження.

Російський блогер також стверджував, що російські війська продовжували обстріли поблизу Степового і на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Крім того, російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 13 грудня і здійснили підтверджене просування вперед.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше п'ять російських атак поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Кілька російських військових блогерів стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід і схід від Богданівки і контролюють ділянку дороги Григорівка-Богданівка (6-9 км на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачила візуальних доказів цих тверджень.

Ще один блогер стверджує, що російські війська просунулися в напрямку Іванівського вздовж фронту шириною два кілометри і на глибину 700 метрів, хоча ISW не бачила візуальних підтверджень цього твердження.

Крім того, за твердженнями російського блогера, бої тривають біля Хромового (на захід від Бахмута).

Олексій Тарасенко, офіцер української бригади, що діє поблизу Бахмута, заявив, що російські сили досягають певного прогресу в напрямках Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, оскільки три тижні тому російські військові розгорнули в цих районах "відібраних підготовлених бійців", також нещодавно російські військові почали розгортати в цих районах погано екіпірований мобілізований особовий склад, що сповільнює просування російських військ.

Російські джерела стверджували, що українські сили провели невдалі наземні атаки на південь від Бахмута 13 грудня. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та Шуми (23 км на південь від Бахмута та 9 км на північний захід від Горлівки).

Ключові висновки ISW за 13 грудня