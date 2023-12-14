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Курс валют НБУ на 14 грудня

Курс валют НБУ на 14 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 13 грудня зріс на 4 коп. до 37.02 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 39.92 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.12 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 46,35 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 5 коп. до 42.26 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.23 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.024 500 +0.038
EUR Євро 39.921 700 --0.016
RUB Рубль 0.412 370 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 46.347 300 --0.139
CHF Швейцарський франк 42.255 800 --0.046
PLN Польський злотий 9.226 100 +0.025

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