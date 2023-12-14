Курс валют НБУ на 14 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 13 грудня зріс на 4 коп. до 37.02 за 1 долар.
Курс євро знизився на 2 коп. до 39.92 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.12 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 46,35 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 5 коп. до 42.26 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.23 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.024 500
|EUR
|Євро
|39.921 700
|RUB
|Рубль
|0.412 370
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.347 300
|CHF
|Швейцарський франк
|42.255 800
|PLN
|Польський злотий
|9.226 100