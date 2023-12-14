ППО збила 41 "Шахед", більшість з них летіли на Одещину – Повітряні сили

У ніч на 14 грудня 2023 року росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряна оборона знищила 41 "Шахед".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Атаку безпілотників окупанти почали приблизно о 19:00 13 грудня. "Шахеди" запускали хвилями з трьох напрямків: Балаклава та Чауда в окупованому Криму, а також Приморсько-Ахтарськ в РФ.

Загалом зафіксовано пуски 42 дронів-камікадзе. Основний напрямок удару – Одеська область, зазначають в Повітряних силах.

Також росіяни близько опівночі випустили 6 ракет С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

"Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Переважну більшість – в Одеській області" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.