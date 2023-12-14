Зеленський провів першу розмову з Туском і запросив до України

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, в ході якої запросив його з візитом до України.

Про це Зеленський повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

"Привітав мого друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин. Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти" , – написав президент.

"Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща" , – додав Зеленський.

Український президент також висловив переконання, що з новим урядом Київ та Варшава пришвидшать "розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі".