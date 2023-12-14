Словаччина частково відновила пропуск вантажівок з України − прикордонники

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено − станом на 6 ранку у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. Про це заявили в Держприкордонслужбі, повідомляє Українська правда.

"24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні" , – йдеться в повідомленні. ﻿

Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію з 19:30 13 грудня.

Попередньо повідомлялося, що прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Але, за даними ДПСУ, фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.