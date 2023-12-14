НБУ радить банкам створити резервні канали зв’язку для терміналів

Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на "Київстар" та збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.﻿ Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів" , - зазначив він.

Під час наради з представниками системно важливих банків йшлося про влив кібератаки на "Київстар" на роботу НБУ та банківської інфраструктури.

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

За даними НБУ, проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi, повідомили в прес-службі.

Заступник голови НБУ також звернув їх увагу банкірів на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері" , - сказав Шабан.

У Нацбанку повідомили, що регулятор працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.