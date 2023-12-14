У Білому домі відреагували на відмову продовжити роботу Палати представників

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився підтримати заклик лідера демократів у Сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування перед Різдвом. У адміністрації Байдена назвали це відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

"Як ви чули вчора від президента (Байдена – ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України" , - зауважила речниця.

Вона підкреслила, що це заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі.