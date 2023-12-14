Лідери ЄС, Німеччини і Франції збираються на робочий сніданок з Орбаном – ЗМІ

Президент Європейської ради, президент Франції та канцлер Німеччини зберуться на робочий сніданок з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який погрожує заблокувати низку важливих рішень саміту. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, вранці у четвер Шарль Мішель, Емманюель Макрон та Олаф Шольц проведуть робочий сніданок з Орбаном у спробах переконати його змінити думку щодо тих рішень, які він не хоче погоджувати.

Пізно увечері 13 грудня відбулася зустріч президента Євроради Шарля Мішеля з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцом і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити "спільну лінію" перед самітом.

За інформацією ЗМІ, високопосадовці у ЄС оцінюють шанси на позитивне рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС, щодо якого Орбан найбільш категоричний, у 20-30%.