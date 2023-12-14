У Польщі місцева влада не дозволила відновити блокаду КПП з Україною

Війт прикордонного Дорогуська Войцєх Сава відхилив подання протестувальників щодо відновлення блокади руху вантажівок поблизу пункту пропуску “Дорогуськ-Ягодин” на польсько-українському кордоні, повідомляє Укрінформ.

Своє рішення, як і першого разу, він обґрунтував фінансовими збитками від цього для гміни і місцевих підприємців.

"Обґрунтування є ідентичним як 11 грудня (перше рішення війта про припинення блокади кордону – ред.), тут нічого не змінюється… Фірми, підприємства, бюджет країни, місцеве самоврядування втрачають багато фінансових ресурсів, люди під загрозою втрати місць праці. Тому моє рішення є таким, а не іншим" , - заявив війт.

Протестувальники у поданні до війта Дорогуська просили дозволу на відновлення блокади для руху вантажного транспорту на автодорозі №12 з 18 грудня по 8 березня.

На опротестування рішення війта в Окружному суді Любліна польські перевізники матимуть 30 днів. Один з організаторів блокади Рафал Меклер повідомив в соцмережах, що перевізники опротестовуватимуть чергові негативні рішення війта доти, доки суд їх не відхилить.

Новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак в середу зустрівся з польськими протестувальниками в Любліні. Після цієї зустрічі міністр зазначив, що він діятиме за принципом поваги до угоди між ЄС та Україною, бажання допомогти Україні, але і з бажанням врахувати інтереси польських підприємців. За його словами, найближчим часом він планує зустрітися з колегами з України, а також інших країн, які межують з Україною, зокрема Словаччини й Угорщини.

Після зустрічі з міністром протестувальники заявили, що хоч розмова була конструктивною, вони не мають наміру переривати протест поки не буде знайдено прийнятного для них рішення.