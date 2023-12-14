На Сумщині прикордонники вступили у бій із російською ДРГ, окупанти відійшли
13 грудня прикордонний наряд мусив вступити у стрілецький бій із російською диверсійно-розвідувальною групою в Сумській області і змусив ворогів відступити. Про це заявили в Державній прикордонній службі України, повідомляє Українська правда.
"Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", – повідомили в ДПСУ.
Зазначається, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, а також залучили артилерійський та мінометний розрахунки.
"У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", – зазначили прикордонники.