На Сумщині прикордонники вступили у бій із російською ДРГ, окупанти відійшли

13 грудня прикордонний наряд мусив вступити у стрілецький бій із російською диверсійно-розвідувальною групою в Сумській області і змусив ворогів відступити. Про це заявили в Державній прикордонній службі України, повідомляє Українська правда.

"Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій" , – повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, а також залучили артилерійський та мінометний розрахунки.