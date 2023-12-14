У ЄС заявили, що "ситі по горло" поведінкою Орбана

У ЄС, коментуючи блокування Угорщиною важливих рішень щодо початку переговорів про членство України і виділення їй 50 мільярдів євро допомоги, заявили, що країни-члени "ситі по горло" поведінкою угорської влади.﻿ Про це під час спілкування з журналістами в Брюсселі заявив європейський високопосадовець на умовах анонімності, повідомляє Європейська правда.

"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС" , – зазначив він.

Посадовець додав, що 26 країн-членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня" , – підкреслив він.

Водночас він зауважив, що якщо, наприклад, Словаччина почне поводитись як Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС".