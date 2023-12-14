Погіршення погоди ускладнює роботу мобільних груп ППО – Ігнат
Погіршення погодних умов ускладнює роботу мобільних вогневих груп, проте бійцям вдається знищувати ворожі об'єкти в небі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Зенітно-ракетним комплексам зрештою не заважає погода, а от для мобільних вогневих груп це безумовно буде проблемою. Погана видимість, туман, ще й ніч значно більша за день. Ну й атакують безумовно вночі, як ви бачили по статистиці. Тому це дійсно ускладнює роботу саме тих підрозділів, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі", - сказав Ігнат.
Водночас він зазначив, що і до поганих погодних умов оборонцям вдається пристосовуватися та вдало знищувати ворожі об'єкти в небі.