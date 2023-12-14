Маск: Путін "непоганий мужик", якщо відкинути "диктаторські замашки"
Американський підприємець, мільярдер та власник компанії SpaceX та соціальної мережі Х (відомої раніше як Twitter) Ілон Маск знову оскандалився своїми заявами. Цього разу він сказав, що у росіян – чудове почуття гумору, а Володимир Путін – "непоганий мужик", пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
Під час прямої трансляції мільярдер заявив, що він знає, що росіяни роблять про нього мем, але йому це подобається, адже у них "особливе почуття гумору".
"Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім", - сказав Маск про росіян.
Мільярдер зазначив, що якщо заплющити очі на якості диктатора у Путіна, то він йому подобається.
"Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм - він непоганий мужик", - сказав бізнесмен.
"Він любить свою країну та діє в її інтересах", - додав він.