Кулеба: "Заморозка" війни загрожує нападом РФ на країни НАТО

Якщо зараз "заморозити" бойові дії в Україні, Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема й на країни-члени НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в статті для Foreign Affairs, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО" , - зазначив Кулеба.

Тим, хто не вірить, що Росія може напасти на країни НАТО, міністр нагадав про початок повномасштабного вторгнення в Україну.