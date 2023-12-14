Кулеба: "Заморозка" війни загрожує нападом РФ на країни НАТО
Якщо зараз "заморозити" бойові дії в Україні, Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема й на країни-члени НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в статті для Foreign Affairs, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО", - зазначив Кулеба.
Тим, хто не вірить, що Росія може напасти на країни НАТО, міністр нагадав про початок повномасштабного вторгнення в Україну.
"Всім, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення до України всього два роки тому", - додав глава МЗС.