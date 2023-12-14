Орбан дещо пом'якшив свою позицію щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні процедур". Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком першого дня саміту лідерів Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

На питання, чи виступає він проти прєднаня України до ЄС, Орбан відповів, що "наполягає на процедурі".

"(Є) передумови. Коли кандидати їх виконують – починайте переговори про членство. Але їх не було виконано навіть за оцінкою комісії. Тож ми не в змозі розпочинати переговори" , – сказав Орбан.

"Розширення – це не теоретичне питання. Це юридично обґрунтований процес, який має сім передумов. Навіть за оцінкою Єврокомісії, три з семи передумов не виконані (Києвом), тому зараз немає підстав вести переговори про членство України" , – зазначив він.

Коментуючи питання виділення Україні 50 мільярдів євро, які погрожував блокувати Будапешт, Орбан сказав, що "гроші для України в короткостроковій перспективі вже закладені в бюджеті".