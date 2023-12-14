Путін на "прямій лінії" розповів про війну з Україною та мобілізацію в РФ

Президент Росії Володимир Путін у четвер проводить 20-ту за ліком «пряму лінію», що поєднана з пресконференцією за підсумками року, повідомляє Радіо Свобода.

На початку заходу Путін почав свій виступ із тези про те, що без суверенітету Росія існувати не може, "принаймні у тому вигляді, в якому вона існувала тисячу років".

Одне з перших питань, яке адресували Путіну, стосувалося війни проти України (у РФ її називають спецоперацією – ред.) і те, коли буде мир.

Ось що Путін відповів:

"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Це демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус".

У продовження теми, з’явилося питання про подальше залучення росіян у війну, а саме про можливість другої хвилі мобілізації. На що Путін сказав, що на сьогодні у цьому немає потреби.

"Було багато іронії з цього приводу, приліпили їм назву "мобіки". Відмінно воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Зараз 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій" , – сказав Путін.

На запитання, чи будуть демобілізація для тих, кого торік мобілізували у армію РФ, Путін, однак, не відповів.

Напередодні з телеканал "Россия-1" повідомив про понад 2 мільйони звернень на "пряму лінію" Путіна. Його речник Дмитро Пєсков підтвердив, що частина питань стосується саме війни проти України.

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