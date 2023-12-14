Нідерландський прем'єр впевнений, що переконає Орбана підтримати Україну
Багаторічний очільник нідерландського уряду Марк Рютте, який завершує свій мандат на посаді, вважає, що Віктор Орбан поступиться і саміт ЄС досягне згоди щодо України. Про це він заявив журналістам перед початком саміту повідомляє з Брюсселя, повідомляє Європейська правда.
Марк Рютте пояснив, що його оптимізм ґрунтується на попередньому досвіді.
"Поки що нам вдавалося досягнути одностайності, в тому числі щодо Орбана. І я абсолютно впевнений і буду напружено працювати над тим, щоб і сьогодні це сталося", – заявив він.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став конкретизувати, яким він бачить майбутнє рішення, але наголосив, що підтримує пропозицію Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори з Україною.
Також прем’єр Нідерландів нагадав про розблокування Радою ЄС 10 млрд євро фінансування для Угорщини, сказавши, що це "просто випадковий збіг" із розглядом українських питань на саміті ЄС.
Марк Рютте чекає також на рішення ЄС про фінансову допомогу Україні:
"Через розвиток подій у США, де затримка більше через внутрішні причини, а не через Україну – ще важливіше, щоб ми ухвалили це рішення зараз".