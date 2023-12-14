Нідерландський прем'єр впевнений, що переконає Орбана підтримати Україну

Багаторічний очільник нідерландського уряду Марк Рютте, який завершує свій мандат на посаді, вважає, що Віктор Орбан поступиться і саміт ЄС досягне згоди щодо України. Про це він заявив журналістам перед початком саміту повідомляє з Брюсселя, повідомляє Європейська правда.

Марк Рютте пояснив, що його оптимізм ґрунтується на попередньому досвіді.

"Поки що нам вдавалося досягнути одностайності, в тому числі щодо Орбана. І я абсолютно впевнений і буду напружено працювати над тим, щоб і сьогодні це сталося" , – заявив він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став конкретизувати, яким він бачить майбутнє рішення, але наголосив, що підтримує пропозицію Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори з Україною.

Також прем’єр Нідерландів нагадав про розблокування Радою ЄС 10 млрд євро фінансування для Угорщини, сказавши, що це "просто випадковий збіг" із розглядом українських питань на саміті ЄС.