Окупанти обстріляли ТЕС на сході, ще три енергоблоки в аварійному ремонті – "Укренерго"

Російські терористи вкотре обстріляли одну із ТЕС на сході України. Ще три енергоблоки вийшли в аварійний ремонт.﻿ Про це заявили в "Укренерго", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Сьогодні, 14 грудня, споживання зранку на 1,9% вище, ніж вчора, 13 грудня. Через додаткове навантаження українців закликають споживати електроенергію ощадливо.

На сході ворог вкотре обстріляв одну з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання.

"Через пошкодження обстрілами та негодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ в південному та західному регіонах" , - пише "Укренерго".

Зокрема три енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт. Тим часом сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

Експорт відсутній.