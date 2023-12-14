Окупанти обстріляли ТЕС на сході, ще три енергоблоки в аварійному ремонті – "Укренерго"
Російські терористи вкотре обстріляли одну із ТЕС на сході України. Ще три енергоблоки вийшли в аварійний ремонт. Про це заявили в "Укренерго", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Сьогодні, 14 грудня, споживання зранку на 1,9% вище, ніж вчора, 13 грудня. Через додаткове навантаження українців закликають споживати електроенергію ощадливо.
На сході ворог вкотре обстріляв одну з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання.
"Через пошкодження обстрілами та негодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ в південному та західному регіонах", - пише "Укренерго".
Зокрема три енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт. Тим часом сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.
Експорт відсутній.
"Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 429 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 621 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт", - додає пресслужба.