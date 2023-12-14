Британська розвідка: РФ невдало спробувала вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

Британська розвідка розповіла про невдалу операцію російських окупантів щодо спроб вибити українських захисників з плацдарму біля села Кринки Херсонської області на східному березі Дніпра, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського оборонного відомства.

За інформацією розвідки, на початку грудня 2023 року новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія ПДВ РФ, з високою ймовірністю, зазнала "надзвичайно великих" втрат та не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Аналітики посилаються на повідомлення, що дивізію погано підтримували авіація та артилерія, тоді як багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими.

"Після інциденту російські "воєнкори" закликали командувача оперативно-тактичного угруповання "Днепр", генерал-полковника Михайла Теплинського подати у відставку" , – йдеться в огляді.

За словами розвідників, це удар по репутації Теплинського як "одного з найбільш здібних" російських польових командирів, який також є командувачем ПДВ, на війні проти України.