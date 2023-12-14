Німеччина підіймала в повітря винищувачі в Румунії через "Шахеди" – ЗМІ

Німеччина, у ніч на 14 грудня, підіймала по тривозі винищувачі через порушення російським "Шахедом" повітряного простору над Румунією. ﻿Про це повідомляє Bild, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише видання, винищувачі було піднято у повітря коли російські терористи атакували безпілотниками український порт Ізмаїл на Дунаї. Тоді ж щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії - країни НАТО. У відповідь в небо були підняті винищувачі Eurofighter.

"Німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило" , - додає Bild.

Зокрема, згідно з попередніми даними, один із БпЛА міг вибухнути над повітряним простором Румунії.