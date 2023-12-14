Новий уряд Польщі не планує скасовувати зернове ембарго з України

Польща не відмовиться від ембарго на українське зерно після зміни влади. Про це сказав новий міністр сільського господарства цієї країни Чеслав Сєкерський в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє ЛігаБізнес.

"Я зроблю все, щоб зберегти поточне ембарго" , – сказав міністр.

Він вважає, що відкриття європейського ринку для сільськогосподарської продукції з України може в майбутньому повністю дестабілізувати не лише внутрішній ринок, а і європейський. Тому, сказав Сєкерський, потрібно напрацювати спільні ринкові рішення між Україною та Євросоюзом.

Водночас міністр припустив, що Польща могла б скористатися ситуацією і стимулювати власний переробний сектор завдяки дешевій сировині з України.