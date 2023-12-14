Путін: В Україні воюють майже 620 тисяч російських військових

Російський диктатор Володимир Путін розкрив чисельність угруповання окупаційних військ в Україні. Він заявив, що мова йде про 617 тисяч осіб, які "перебувають вздовж лінії зіткнення". Про це Путін заявив під час пресконференції, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Лінія зіткнення в Україні складає 2 тисячі км, на фронті знаходиться 617 тисяч російських військових" , - сказав Путін.

Варто зауважити, що незадовго до цього він стверджував, що, крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців".

Таким чином, точна цифра з воюючого угрупування РФ, яке складає професійна армія кадрових військових, достеменно не відома.

Нагадаємо, що перед цим російський диктатор Володимир Путін заявив, що до кінця цього року у війні проти України залучать півмільйона "добровольців". При цьому другої хвилі мобілізації у Росії нібито не планується.