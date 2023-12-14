В Україні зростає кількість готових до територіальних компромісів − опитування

За останні пів року поступово зростає частка українців, які готові до територіальних поступок для завершення війни − від травня до грудня ця кількість зросла на 19 відсоткових пунктів. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), поведеного 29 листопада − 9 грудня, повідомляє Українська правда.

"У період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні і до 19% у грудні" , – зазначають соціологи.

Водночас частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, зменшується (з 84% у травні до 80% у жовтні і до 74% у грудні).

Соціологи звертають увагу: якщо між травнем і жовтнем 2023 року приріст частки тих, хто готовий до територіальних поступок, був переважно за рахунок Півдня і Сходу, то приріст між жовтнем і груднем – за рахунок Заходу і Центру.

Так, на Заході частки таких респондентів зросла з 9% у жовтні до 20% у грудні, а в Центрі – з 10% до 15%.

На Півдні і Сході зміни в частці тих, хто готовий до поступок, значно менш помітні, але соціологи все одно вказують на негативні тенденції.

"Разом з цим, у всіх регіонах виразна більшість респондентів (від, відповідно, 68% і 69% на Півдні і Сході до 76 і 79% на Заході і в Центрі) усе одно виступають проти територіальних поступок Росії" , – додають в КМІС.

Дослідження тривало 29 листопада − 9 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 031 респондента у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.