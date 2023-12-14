Росіяни запитують Путіна про завершення війни, інфляцію та паралельну реальність

Президенту Росії Володимиру Путіну під час щорічної пресконференції надсилають запитання про війну, ціни, інфляцію і паралельну реальність, повідомляє Українська правда.

Росіяни надсилали Путіну запитання, які виводили на монітори. Пропаганда намагається не показувати незручні для Кремля повідомлення крупним планом.

Серед них були питання про повернення мобілізованих з фронту, а також чим закінчиться війна.

Путіна запитали, чи потрібна росіянам така влада, і хто буде президентом РФ після нього.

Одне із запитань звучало так: "Коли реальна Росія не відрізнятиметься від телевізійної?".

Нагадаємо, Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей − денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.

За його словами, Кремль не планує оголошувати другу хвилю мобілізації, начебто у цьому немає потреби, бо до кінця року наберуть достатню кількість добровольців.