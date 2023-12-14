Путін прокоментував плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та війська РФ в посадках

Російському диктатору Володимиру Путіну на підсумковій прес-конференції довелося прокоментувати плацдарм Збройних сил України на лівобережжі Херсонської області. За його словами, в районі Кринок наша армія контролює нібито лише смугу шириною 300 метрів, а його війська зазнають лише санітарних втрат, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

​​Як з'явився плацдарм? Версія Путіна та що відбувається насправді

На лівому березі Дніпра на Херсонщині майже два місяці триває операція Збройних сил України. Попри відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

На думку Путіна, українські сили нібито лише намагаються прорватися на лівий берег і забезпечити рух у напрямку села Кринки.

"ЗСУ зосередили удари артилерії по дуже вузькій ділянці лівого берега. Ну, для того, щоб зберегти хлопців наших, не наражати їх на зайвий ризик і не зазнавати втрат, було ухвалено рішення військовим командуванням відійти на кілька метрів у лісопосадки. Вони приховують особовий склад і уберігають від непотрібних втрат" , - пояснив Путін.

Таким чином, за його словами, українські бійці зайшли на ділянку 1200 метрів завдовжки та 300 метрів завширшки.

"Я навіть не знаю, навіщо вони це роблять... Адже для того, щоб подати особовий склад... там осіб 80 весь час перебувало, зараз менше вже... Використовують лише човни, але вони ж під вогнем артилерії та інших засобів ураження" , - додав диктатор.

Зазначимо, судячи з карт проєкту DeepState, "сіра зона" на лівобережжі Херсонської області простяглася від окупованої Голої Пристані до села Корсунка, і на смузі близько 55 км є не менше трьох плацдармів. Що стосується плацдарму в Кринках, то тут ширина подекуди перевищує 2 км, а "сіра зона" зайшла до села аж до дороги через село на Корсунку та Козачі Лагері.

Розширення лівобережного плацдарму розпочалося ще у жовтні. Спочатку українські бійці дісталися Піщанівки, потім просунулися до Козачих Лагерів та Кринок. Другий місяць поспіль морська піхота стримує ворожі спроби повернути втрачені позиції.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), у районі Кринок знаходиться кілька сотень українських морпіхів. Цього тижня вдалось переправити ще до 50 бійців.

"Втрати лише санітарні". Але у росіян як мінімум мінус дивізія ВДВ

На пресконференції Путін вирішив розповісти лише про санітарні втрати російської армії у Кринках.

"Два-три тому було 6 людей поранених. У противника десятки загиблих. Просто вони потрапили до вогневого мішка і лише з політичних міркувань кидають туди особовий склад" , – цинічно заявив він.

Ці цифри, м'яко кажучи, далекі від реальності. За даними британської розвідки, в районі Кринок була розбита щойно сформована 104 повітряно-десантна дивізія. Її приєднали до угруповання військ "Днепр", і вона зазнала важких втрат "у дебюті", не досягнувши поставленої мети. Після цього російські "воєнкори" почали закликати командувача угруповання "Днепр" Михайла Теплинського піти у відставку.

Про високу інтенсивність українських ударів кажуть і самі "Z"-паблік, а також скаржаться на ефективність FPV-дронів, які знищують велику кількість російської техніки в районі Кринок та інших населених пунктів у прибережній зоні. Українські Telegram-канали також постійно публікують результати роботи операторів БПЛА. Лише біля Кринок за останні кілька тижнів з'явився цілий "цвинтар" із понад сотні одиниць бронетехніки.

Також Путін висловив припущення, чому ЗСУ не наводять понтонні переправи.

"Їх (українських військових, - ред.) просто вибивають. Можна навести, звичайно, там мости, понтони, але не наводять, тому що розуміння є, що все пристріляно, і вони будуть знищені" , - заявив Путін.

Крім того, не виключено, що він починає готувати росіян до того, що українські сили не лише не зможуть вибити на правий берег, а й до того, що плацдарм розширюватиметься.

"Я десь якийсь час тому НГШ (начальнику Генштабу, - ред.) сказав: не поспішайте їх звідти видавлювати. Прямо скажу, нам вигідно, щоб вони подавали туди особовий склад. На жаль, така логіка збройної боротьби... Тим не менш, і міністр, і НГШ сказали, що поступово звужуватимуть цей простір свободи, це і відбувається, до цього все йде" , - сказав диктатор.

При цьому, згідно з аналітичними звітами, на жодній із ділянок українські плацдарми суттєво не звузилися. І в принципі "сіра зона" від Голої Пристані до Корсунки є стабільною протягом кількох тижнів.