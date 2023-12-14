"Київстар" сьогодні почне відновлювати мобільний інтернет – президент компанії
"Київстар" майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію - це правий берег Дніпра у Києві", - заявив Комаров.
Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.
"На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", - пояснив директор компанії.